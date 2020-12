Miks läheb pohmell vanusega aina raskemini talutavaks?

Kuigi leidub üsna palju tõendeid ja kogemusi selle kohta, et pohmell läheb vanuse kasvades aina hullemaks, on väga vähe teaduslikke tõendeid, miks see päriselt nii on, vahendab Independent.

Üks tõenäolisim põhjus võib olla selles, et paljud ei pidutse vanemaks saades enam nii tihti ega pruugi juua nii suuri koguseid korraga kui varem, mistõttu on keha sellega ümber harjunud ning seepärast võib juba väike kogus alkoholi halva pohmellini viia.

Vanuse kasvades muutub mõnevõrra ka keha struktuur, näiteks mida vanemaks inimene saab, seda vähemaks hakkab maksas jääma efektiivseid ensüüme, mis aitaksid alkoholi lagundada.

Oluline on alkoholi talumise juures ka see, et suurema kehamassi ja rasvaprotsendiga inimestel on raskem alkoholi kehas töödelda. Seega võib tegu olla mitme mõjuriga, mis pohmellile mõju avaldavad, rääkimata tarbitud alkoholi kangusest ja kogusest.

Muutused kehakaalus

Vanemaks saades kipuvad paljud inimesed paraku kaalus juurde võtma ning seda rasva, mitte lihasmassi arvelt. Kui lihaskude koosneb umbes 75 protsendi ulatuses veest, siis rasva puhul on see number vaid 10 protsendi ringis. Alkohol imendub rutem lihaselises kehas ja kiirem on ka selle eraldumine, ent rasvkoes võtab see protsess kauem aega, mis ühtlasi tähendab, et alkohol jääb kehasse pikemaks ajaks. Samuti on suurema kehamassiga inimestel kõrgenenud risk joomisega kaasneva vedelikuvaeguse tekkeks, sest lihaselistes kehades on juba loomult veesisaldus suurem.

Muutused maksas

Alkoholi lagundamine ning kehast välja saatmine on maksas asuvate ensüümide ülesanne. USA alkoholikahjude instituudi juhi George Koobi hinnangul on vanemal inimesel neid ensüüme veidi vähem ning need ei tööta enam maksimaalse efektiivsusega. Seega ei pruugigi alkoholitarbimisest taastumine olla nii kergem kui nooremas eas.

Muutused harjumustes ja alkoholi talumises