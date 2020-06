30 toitu, mis sisaldavad ülivähe kaloreid

Rukola – väike kausitäis rukolat sisaldab vaevu kolm kalorit, ent selles peitub näiteks K-vitamiini, folaate, kaltsiumi ja kaaliumi. Rukola on ideaalne valik salatipõhjaks.

Peet – üks keskmine peet sisaldab umbes 50 kalorit ning sellel on suurepärane omadus vererõhku alandada.

Brokoli – brokoli on üks parimate toitaineliste omadustega toiduaine. Kausitäis brokolit sisaldab umbes 30 kalorit ning täidab päevase C-vitamiini vajaduse.

Puljong – söö seda supina või joo niisama, klaasitäis puljongit ei tee su taljejoonele kuidagi liiga, sest olenevalt puljongist sisaldab see umbes kümme kalorit.

Brüsseli kapsas – ka see on üks kõige toitainerikkam köögivili ning paistab silma oma C-vitamiini sisaldusega. Väike kausitäis kapsast sisaldab umbes 40 kalorit.

Porgand – seda seostatakse nägemise parandamisega ning tõepoolest sisaldab see beetakaroteeni, mis on seotud nägemisega. Ühes keskmises porgandis on umbes 30-40 kalorit.