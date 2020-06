Arst avaldab, miks sääsehammustust kratsida ei tasu

Pediaater Kaja Julge kirjutab tervisenõustamisportaalis Kliinik, et enamasti «harjutakse» sääsehammustustega ära ja need tõsiseid reaktsioone ei tekita. «Tavaliselt tekib üksikute esimeste torgete järgselt taluvus ja selleks ajaks kui sääski on rohkem liikvel, on reaktsioonid juba väiksemad,» lisab ta.