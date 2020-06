Need muusikapalad soodustavad uinumist ja kosutavat und

Muusika, millal on aeglane rütm, aitab viia keha tagasi selle loomupärasesse temposse - lõõgastumise tulemusel saabub ka uni. Seda nii vanemate kui noorte puhul. Isegi skisofreeniaga inimesi on rahulikum muusika unemaale aidanud, vahendab WebMD.

Muusika ja une seoseid käsitlevate uuringute analüüsis selgus, et muusika pakub lõõgastust nii lühiajaliste kui krooniliste uneprobleemide korral. Just muusika tempo on selle uinutav mõjufaktor, mis valmistab keha ette magamiseks – parimaks tempoks loetakse 60 lööki minutis, mis sarnaneb südame rütmisagedusele magamise ajal. Ehk muusika alandab su südame rütmi tüüpilisse uneseisundisse.

Kõige kiirema ja sügavama une võivad tagada just rahulikud sõnadeta muusikapalad - sõnade puhul on alati väike oht, et need võivad mõttelõnga taas käima tõmmata.