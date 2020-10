Kaheksa muutust, mida näed pärast alkoholist loobumist

Tellijale

Portaal Men´s Health toob välja kaheksa muutust, mis pärast alkoholiga lõpetamist toimuvad nii välimuse, tuju kui ka üldise tervisega.

1. Magad paremini

Hiljutine uuring leidis, et enne magamaminekut joomine suurendab alfalainete tööd ajus. Seega tekib ajutegevus, mis on iseloomulik ärkvelolekus puhkamisele. Lõpptulemuseks on häiritud uni. Ülevaateuuring leidis, et alkohol võib panna inimese kiiremini uinuma, kuid halvendab unekvaliteeti tõsiselt pärast seda algset puhkeperioodi.

2. Sööd vähem

Ameerika kliinilise toitumise ajakirjas avaldatud uuringus märgiti alkohol üheks suurimaks ülesöömise põhjuseks. See võib tulla alkoholi meelitugevdavast toimest. Näiteks leiti, et kui inimesed jõid kaks jooki alkoholi, sõid nad 30 protsenti rohkem kui juues soolalahust. Isegi kerge joove võib suurendada aju aktiivsust hüpotalamuses, mis teeb inimese lõhnade suhtes tundlikumaks ning ahvatleb ka rohkem sööma.

3. Tahad maiustada

Suhkur suurendab aju premeeriva kemikaali dopamiini tootmist, mis tekitab naudingutunnet. Alkoholil on sama toime ning on väga tõenäoline, et kui lõpetada ühe aine tarvitamine, mis ajus dopamiini tootmist suurendab, soovid haarata teise järele, mis sama efekti tekitaks.

4. Võtad kaalust alla

Alkoholil on kaval võime suurendada päevas tarbitud energiahulka, ilma et seda ise märkaksid. Vaid üks Margarita kokteil sisaldab 300 kilokalorit, millest enamik on suhkur. Mehed tarbivad mõõdukalt juues 433 kilokalorit päevas rohkem, leidis uuring. Kui lisaks tarbitud energia jääb saamata ja seda ei asendata näiteks magusa söömisega, hakkadki kaalus alla võtma.

5. Naha seisund muutub