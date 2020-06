Teadlased selgitasid välja, milline on tervisele ohutu kogus alkoholi

Kahtluse alla on seatud ka alkoholitööstuselt rahastuse saanud uuringute valiidsus. Uuringute metodoloogias tuvastati tendents kasutada mõõdukalt alkoholi tarbinud inimeste võrdluseks neid karsklasi, kes on pidanud alkoholist terviserikke tõttu loobuma. See tähendab, et neil on juba diagnoositud haigus või kahjustus ning kui neid võrrelda mõõdukalt alkoholi tarbivate inimestega – kes ei ole pidanud tervislikel põhjustel veel alkoholi tarbimist vähendama –, paistab tõesti, et neil on karsklaste kõrval paremad tervisenäitajad. Samas, kui võrrelda mõõdukalt alkoholi tarbivaid inimesi nendega, kes ei ole kunagi regulaarselt alkoholi tarvitanud, selgub siiski, et alkoholi tarbimine ei paku mingeid eeliseid.