Kaks elustiilimuutust, mis vähendavad naiste suremust südamehaigustesse ja vähki

Vaid 50 protsenti naistest on teadlikud, et nad kuuluvad südamehaiguste riskigruppi, kuid see on üks peamisi varajase surma põhjustajaid naiste seas. Südamehaiguste tõttu sureb aastas pea 8,6 miljonit naist. Rinnavähk on kõige levinum vähivorm naiste hulgas – see põhjustab 6,6 protsenti surmadest. Õnneks on mõlemad haigused suurel määral elustiiliga ennetatavad – mõlema risk väheneb oluliselt füüsilise aktiivsuse ja õige toitumisega.