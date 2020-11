Teadlaste sõnul muudab see lihtne tegevus õnnelikumaks kui raha

Mitme uuringu tulemusel on selgunud, et regulaarne trenn mõjub vaimsele tervisele hästi. Füüsiline aktiivsus aitab leevendada depressiooni ja ärevushäire sümptomeid, parandab meeleolu ning aitab toime tulla stressiga. Vaimse tervise seisukohalt on eriti tõhusad grupitrennid, sest nende käigus saavad inimesed lisaks füüsilisele pingutusele ka omavahel suhelda.