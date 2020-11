Vaata, millistes toitudes on peidus kõige rohkem suhkrut

Inimaju nõuab suhkrut, sest evolutsiooniliselt oli see kindel viis kiiresti energiavarusid täiendada. Selleks söödi rohkelt puuvilju, mis sisaldavad töötlemata kujul lisaks looduslikule suhkrule rohkelt kiudaineid, mis täidavad kiirelt kõhtu. See tähendab, et puuviljadest suhkrut on üldjuhul raske liiga palju süüa, sest inimesel saab enne kõht täis.

Tänapäeval tarbivad inimesed keskmiselt 17 teelusikatäit suhkrut päevas. See tähendab, et inimene saab päevas pea 300 kalorit suhkrust ning see on tervisele kahjulik. Liigses koguses suhkrut suurendab vähi, diabeedi, südamehaiguste, dementsuse ja rasvumise riski ning mõjutab halvasti inimese enesetunnet. Kui inimene ei toitu just ainult töötlemata toitudest, sisaldab tema toidulaud paratamatult lisatud suhkruid ning seetõttu on oluline jälgida, et selliseid toite ei tarbita liiga palju.