Saa teada, kas sinu uneprobleemide taga võib olla vale toitumine

Teadlaste sõnul suurendab kehv uni diabeedi, depressiooni, vähi ja dementsuse riski ning vähendab inimeste vaimset võimekust, tähelepanuvõimet ja mälu. Seepärast üritatakse leida tõhusamat viisi unehäirete ravimiseks. Enamasti kirjutatakse unehäirete raviks välja unerohud, kuid tegelikult tohib neid tarbida vaid paar nädalat järjest. Unerohud ei eemalda unehäirete tegelikku põhjust, mis tähendab, et ravimitest on lihtne sõltuvusse jääda, sest organism vajab ajapikku järjest tugevamat ravimit, et uinuda.

Columbia Ülikooli teadlased ja New Yorgi kirurgid leidsid, et töödeldud süsivesikud – eriti lisatud suhkrud – mõjutavad inimese une kvaliteeti. Uuringust selgus, et inimesed, kelle toidulaud sisaldab suures koguses töödeldud süsivesikuid, kogevad suurema tõenäosusega unehäirete sümptomeid. Uuringus osales 53 069 naist vanusevahemikus 50–79 ning leiti, et need naised, kes sõid rohkem suhkrut, valget riisi, rafineeritud jahust tehtud pastat, saiakesi ja teisi töödeldud toiduaineid, magasid halvemini.