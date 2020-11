Kohvi valmistamise meetodist võib oleneda selle kasu tervisele

Chalmersi tehnikaülikooli ja Rootsi Umea ülikooli teadlased leidsid, et kohv võib vähendada teise tüübi diabeedi riski, kuid seos kehtib vaid filtreeritud kohvi puhul, vahendab Gulf News .

Tulemused näitasid selgelt, et filtreeritud kohvil on positiivne mõju teise tüübi diabeedi riski vähendamiseks. Keedetud kohvil sellist mõju aga ei nähtud. Biomarkerite abiga suutsid teadlased näidata, et kaks kuni kolm tassi filtreeritud kohvi päevas vähendas teise tüübi diabeedi riski 60 protsenti. Seda võrdluses inimeste riskiga, kes jõid vähem kui ühe tassi päevas. Keedetud kohvi tarbimisel ei nähtud uuringus diabeedi riskile mingit mõju.