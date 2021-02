Proviisor õpetab, kuidas saada lahti tüütust köhast

«Enamasti põhjustavad köha ülemiste hingamisteede viirusnakkused. Sellisel juhul on köha lihtsalt üks haigustunnus nohu, kurguvaevuste ning teiste sümptomite kõrval,» ütleb Niglas. Harvem põhjustavad köha bronhiit, bakteriaalsed infektsioonid, muud kopsuhaigused ja kroonilise kopsuhaiguse ägenemine. Infektsioonijärgne köha võib proviisori sõnul kesta mitu kuud.

Igal juhul on praeguses olukorras oluline pöörduda köha korral arsti poole, et selgitada välja selle põhjus.

«Kuna köha on organismi kaitsereaktsioon, pole köha pärssimine üldiselt soovitatav, sest siis jääb röga hingamisteedesse ning haiguse kulg võib olla raskem. Kindlasti peaks jälgima, et ei võetaks samal ajal rögalahtistit ja köhapärssijat, muidu sekreet veeldatakse, aga pärsitud köharefleksi tõttu seda välja ei köhita,» juhib proviisor tähelepanu.

Produktiivse ehk rögaeritusega köha korral kasutatakse rögalahtisteid, mis aitavad kaasa tihke sekreedi veeldumisele, mille tagajärjel see imendub kiiremini ja seda on kergem välja köhida. Rögalahtisti tarvitamisel peaks proviisori sõnul olema järjepidev, tarvitades seda olenevalt ravimist isegi kuni viis korda päevas. «Äärmiselt oluline on rohke vedeliku tarvitamine.