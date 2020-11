Nipid, mis aitavad suitsetamisest võimalikult lihtsalt loobuda

Need, kes on proovinud suitsetamist maha jätta, teavad kui raske see on.

Suitsetamine Eestis väheneb, kuid aeglases tempos. Iga päev suitsetab 17 protsenti täiskasvanud elanikkonnast (23 protsenti meestest ja 13 protsenti naistest). E-sigaretti tarvitab täiskasvanud elanikkonnast 1,5 protsenti. 52 protsenti igapäevasuitsetajatest soovib suitsetamist maha jätta, kuid selle eesmärgi saavutamine ei ole lihtne. Erinevad uuringud on näidanud, et loobumine õnnestub kõige paremini, kui tubaka tarvitamisest loobuda ühekorraga, kasutada nikotiinsõltuvuse ravi ning kaasata tubakast loobumise nõustaja.

Kuidas aga samm-sammult suitsuvabaks saada?

Võta vastu otsus suitsetamisest loobuda

Kõige olulisem on teha loobumise otsus, teavitada sellest ka oma lähedasi ja tagasilöökidele mitte alla vanduda. Need, kes on suitsetamisest loobunud, soovitavad seda teha otsustavalt ja päevapealt. Suitsetamisest võõrutamine kestab esimesest suitsuvabast päevast keskmiselt kaheksa kuni kümme nädalat. Loobumine tervikuna on aga pikem protsess, mis kestab kuni aasta, arvutades esimesest suitsuvabast päevast.

Ohutut tubakasuitsu kogust ei ole olemas. Iga suitsetatud sigaret avaldab mõju. Mida rohkem suitsetatakse, seda rohkem suurenevad riskid. Tubaka tarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas (WHO). Inimesed, kes alustavad suitsetamist teismelisena ning suitsetavad kaks aastakümmet või enam, surevad 20 kuni 25 aastat varem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Lisaks sellele, et suitsetajad varem surevad, on neil ka suurem tõenäosus haigestuda paljudesse pahaloomulistesse kasvajatesse.

Tubakast loobuda tasub alati, ka siis, kui ollakse aastaid või aastakümneid suitsetanud – see hakkab positiivselt mõjuma kohe, esimeste tundidega. Paraneb vererõhk, taastub lõhna ja maitsete tundmine, paraneb hingamine ja füüsiline võimekus. Ühe aastaga väheneb südamehaiguste risk poole võrra. Samuti hakkab vähenema vähirisk.

Pöördu tubakast loobumise nõustaja poole

Järgmise sammuna võiks pöörduda lähedal olevasse apteeki, kus pakutakse tasuta tubakast loobumise nõustamist. Professionaalse nõustaja nõu ja toetuse abil võib tubakast loobumise võimalus olla koguni mitu korda tõenäolisem, kui üksi loobumist katsetades.

Nõustamist viivad läbi spetsiaalse koolituse saanud apteekrid privaatses nõustamisruumis ja selle käigus koostatakse suitsetajast loobujale konkreetne plaan.

Muuda suitsetamine endale võimalikult ebamugavaks

Suitsetamine tuleb muuta enda jaoks võimalikult ebamugavaks: viivita enne sigareti süütamist; ära suitseta autos, kodus ega ka tänaval; minimeerimaks suitsetamise võimalusi, muuda oma igapäevarutiine; kasuta toidupoes vaid iseteeninduskassat, kust ei saa suitsu osta; otsi suitsetamise asendamiseks rahustavaid ja lõdvestavaid tegevusi – olgu selleks siis muusika kuulamine, massaaž, trenn vms. Kindlasti on toeks ka erinevad äpid, mis innustavad ja aitavad suitsetamisest loobumisele kaasa.

Proovi nikotiinasendusravi

Nikotiinasendusravi (NAR) põhimõte seisneb selles, et plaastritest ja nätsudest imenduv nikotiini tase organismis on madalam suitsetamisel tekkivast tasemest. See aitabki leevendada suitsetamisel tekkida võivaid ärajäämanähte ning suitsetamistungi. On teada ka, et nikotiinasendusravi läbinu ei pöördu suurema tõenäosusega suitsetamise juurde tagasi.