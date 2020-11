Kas on ohutu juua üleöö seisnud kohvi?

Saint Louisi ülikooli kliinilise laboratooriumi abiprofessori Donna Dubergi sõnul on kohvimasin bakteripesa. Mikroorganisme leidub kõikjal meie keskkonnas, ja kui neid on piisavalt palju – näiteks pikalt puhastamata jäänud pindadel – võivad need põhjustada ka haigestumist, kirjutab Healthy Way.

«Bakterid ja hallitusseened moodustavad niisketes ja pimedates kohtades libeda biokile. Kui kohvimasinas on ligaseid pindu, tähendab see, et seal need mikroorganismid vohavad,» tõdeb abiprofessor Duberg.

Kohvil on mõned looduslikud antibakteriaalsed omadused, kuid need on piiratud.

«Kuigi kohvil on happesuse tõttu teatav antibakteriaalne toime, on uuringute kohaselt selle tõhusus vaid umbes 50 protsenti selliste bakterite nagu Staphylococcus aureus ja Streptococcus mutans ning hallitusseente hävitamisel,» rääkis Duberg. Samuti ei aita kohvifilter, kuna see filtreerib välja ainult kemikaale ja metalle – mitte elusaid mikroorganisme.

Samuti ei steriliseeri end kohvimasin iga keetmistsükli jooksul. Vesi peab keema umbes minut aega, et tappa kõik potentsiaalselt ohtlikud mikroobid, mis seal varitseda võivad.

Samuti peaks teaduri sõnul rohkem pesema kohvitassi, sest paljude inimeste kruusidest on leitud isegi väljaheidetega seostatavaid baktereid.

Kui kohvi säilitatakse ka õhukindlas termoses, püsib see värske ainult 30 minutit, vahendab ajakiri Espresso Expert. Kohv jätkab oksüdatsiooniprotsessi ka pärast keetmist ja see põhjustab joogi maitse halvenemist. Seetõttu ei tohiks jahvatatud kohvi hoida avatult õhuga kokku puutumas – see on karuteene selle maitseomadustele.

Kui kohvipuru puutub kokku veega, hakkab vesi imama selle aromaatseid õlisid ja happeid. Nii võib päeva vanune kohv muutuda üsna happeliseks.

Lisaks, kui jätta kohv seisma pikaks ajaks, reageerivad vesinik ja hapnik omavahel, põhjustades kohvi pH-taseme tõusu, andes sellele mõrkja või vananenud maitse. Vananenud kohvi ei ole selle keemilise koostise tõttu ohtlik juua, kuid selle maitse on ebameeldiv.