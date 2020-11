Toitumisteadlane räägib uutest võimalustest rasvumise vähendamiseks

Ühendkuningriigis avaldati 2008. aastal uuring, mille kohaselt kehakaalu tõus oli seotud kroonilise põletikuga. Teadlased jälgisid inimesi üheksa aasta jooksul määrates nende kehakaalu tõusu ja põletikku iseloomustava C-reaktiivse valgu taset veres. Nad leidsid et kehakaalu tõus oli seotud suurema C-reaktiivse valgu tasemega. Teises 250 inimest hõlmavas uuringus selgus, et kui kehakaal vähenes vastava dieedi tagajärjel, vähenesid ka põletikulised näitajad. Ajakirjas «Metabolism Open» avaldati eelmisel aastal artikkel, milles järeldati, et põletik on pigem rasvumise tagajärg, kui seda soodustav tegur. See, missugune on soolebakterite täpne roll põletikulistes protsessides ja kas põletik põhjustab rasvumist või vastupidi, vajab edaspidiseid uuringuid.

Õhtune söömine ja rasvumine

James Brown, USA rasvumise ekspert, leidis, et meie organism kasutab energiat päeval palju efektiivsemalt kui hilisõhtul või öösel. Seda kinnitab ka suur USA uuring, kus osales 50 tuhat inimest. Nimelt leiti, et kui inimesed sõid oma põhitoidukorra varem päeval, oli neil ka väiksem kehamassiindeks. Dr. Howard M. Shapiro, New Yorgi meditsiinibüroo asutaja ja direktori, andmetel on ainevahetus öösel 10–15 protsenti ja sügavamate unetsüklite ajal isegi 35 protsenti aeglasem.

Viimase kümne aasta jooksul on brittide kõige suurem söögiaeg nihkunud poole kuuest õhtul kaheksale. Arvatakse, et see on üks brittide rasvumise põhjusest. Samas tuleb tõdeda, et mõned toitumiseksperdid soovitavad süüa just enne magamaminekut, mis pidi tagama hea une või isegi kaalulanguse. Kummalisel kombel on toodud ka põhjuseks, et see võib ohjeldada öist söömist ja seetõttu tagada kaalulanguse.

Eelmise aasta sügisel avaldas BBC dokumentaalfilmi «The Truth About Obesity» (Tõde rasvumisest – autor), kus vaadeldi, kuidas õhtune söömine mõjutab rasvumist. Huvitavas katses anti katsealusele süüa sama toitu ainult kaks korda päevas. See oli tüüpiline inglise hommikusöök, mis koosnes praetud peekonist, 2 praetud vorstist, 2 praemunast, 2 tomatist, seentest ja ubadest kastmes. Vahemärkusena peab ütlema, et selline hommikusöök on äärmiselt ebatervislik, kuna hommikusöögi energiasisaldus on umbes 1000 kcal, millest ligi 2/3 andsid rasvad. Liiga palju sisaldas see soola, kolesterooli ja küllastunud rasva, kuid kiudaineid väga vähe. Brittide ja iirlaste seas on selline hommikusöök nii populaarne, et mõningate variatsioonidega pakutakse paljudes toitlustuskohtades seda igal kellaajal kogu päeva jooksul. Ebatervislik toit suurendab kehakaalu ja nii on Ühendkuningriigis rasvunuid 27,8 protsenti, millega asub riik rasvunud maade edetabelis 36. kohal.

Katsealusele anti esimene selline hommikusöök 8.30 hommikul ja teine 9.30 õhtul. Seejärel määrati vere suhkru- ja rasvasisaldus. Selgus, et hommikul langes katsealuse veresuhkrusisaldus söömiseelsele tasemele tunni möödudes, õhtul aga 2,5 tunni möödudes, kusjuures veresuhkru sisaldus tõusis õhtul ligi kaks korda kõrgemale. Sarnane oli olukord ka rasvaga. Seetõttu tehti järeldus, et organism ei kasuta suhkrut js rasva õhtul efektiivselt ja ladestab neid pigem rasvana. Üldine soovitus on süüa vähemalt 3 tundi enne magamaminekut.

Parimad toidud seedetrakti mikroobidele

Kiudained soodustavad kasulike soolebakterite kasvu. Täiskasvanud inimeste kiudainete hulk päevas peaks olema naistel vähemalt 25 ja meestel vähemalt 35 grammi. Täisteratooted sisaldavad rikkalikult kiudaineid, kuid lisaks imades vett paisuvad kiudained seedetraktis suurendades toidumassi mahtu ja nii ka täiskõhutunnet. Puu- ja köögivili ning marjad sisaldavad samuti palju kiudaineid. Eelistada tuleks Eesti päritoluga vilju, mis sisaldavad vähem taimekaitsevahendeid. Pähklid ja seemned sisaldavad lisaks kiudainetele ka kasulikku rasva. Polüfenooliderikkad toiduained, nagu tume šokolaad, kohv ja roheline tee stimuleerivad kasulike ja pidurdavad kahjulike bakterite kasvu. Toidusedel võiks sisaldada piisavalt ka fermenteeritud toiduaineid – jogurtit, hapupiima, kefiiri ja hapukapsast, milles on rikkalikult kasulikke baktereid. Seevastu rohke liha, suhkru ja tahke rasva söömine vähendab soolestiku mikroobiliigikust.