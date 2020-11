Uneõde annab nõu, kuidas hästi välja puhata ja seljatada päevane loidus

Unetus on järjest sagenev kaebus, põhjustades ühtaegu nii päevast unisust, motivatsiooni- ja energiapuudust, tähelepanu- ja keskendumisraskusi ning meeleoluhäireid. Uneprobleemide taustal võivad olla mitmesugused põhjused. «Uuringutega on leitud seos une kvaliteedi ja ühiskonna üldise stressitaseme, nutisõltuvuse ja ülekaaluga. Seoseid on veelgi,» selgitab Nulk.

Unehäireid esineb elanike seas äärmiselt sageli, kuid uneõe sõnul ei pöördu pooled kaebustega inimesed arsti poole, mistõttu on unehäired ka aladiagnoositud. Arvatakse, et unehäired on ligikaudu kolmandikul Eesti elanikkonnast. «Mõne aasta eest tehtud ülemaailmsest uuringust selgus, et eestlased on küll kõvad magajad – me magame kauem kui hiinlased või jaapanlased, aga meie unekvaliteet vajab kõvasti parandamist,» nendib Nulk. Ta lisab, et Lääne-Euroopas vanemate kui 15-aastaste seas tehtud läbilõikelise uuringu järgi on unehäired 31 protsendil inimestel.