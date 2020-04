Euroopa keskmine suremus on eelmiste aastatega võrreldes väiksem

1.aprill 2020, Rooma, Itaalia. Itaalias on hetkeseisuga suremus väga kõrge, riik on kehtestanud ranged karantiini tingimused.

EuroMOMO on Euroopas loodud projekt, mis mõõdab 24 Euroopa riigi keskmist suremust, et valmistada riike ette võimalikeks tervisega seotud hädaoludeks. Nende statistika näitab, et hetkeseisuga on Euroopas, peale Itaalia, keskmine suremus palju madalam, kui see on mitmetes Euroopa riikides olnud viimase kolme aasta jooksul.