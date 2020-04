WHO uus programm võib olla lahendus viiruse tegeliku ulatuse tuvastamiseks

Tegelike viirusekandjate arvu teadmine aitab määrata suremuse protsenti ja haiguse esinemissagedust erinevates vanusegruppides. Uuring aitab valitsustel otsustada, kui kaua peaksid kehtima liikumispiirangud ja karantiinitingimused. Maailma Terviseorganisatsiooni direktor Michael Ryan teatas 27. märtsil, et need on vastused, mida enim vajatakse. Selline uuring aitaks tuvastada ka seda, kui suurel osal populatsioonist on juba immuunsus tekkinud.

Ligi miljonilt inimeselt on võetud praeguseks positiivne Covid-19 viirustest. Kuna teste ei ole piisavalt, on paljud mõõdukate sümptomitega viirusekandjad jäänud testimata. Antikehade testid aitavad aimu saada viiruse leviku tegelikust ulatusest, kuna kuvavad ühtlasi seda, kas inimene on minevikus nakatunud; nende inimeste organismis on antikehad, mis kaitsevad tulevaste infektsioonide eest.

Ettevõtted üle maailma on tootnud praeguseks teste, mis suudavad tuvastada antikehade olemasolu inimese veres, kuid kommertstestid ei ole veel laialdaselt saadaval ja nende täpsust alles kontrollitakse. «Soldaarsus II on viimane osa kolmeharulisest lähenemisest, mis võimaldab korjata võimalikult palju antikehade andmeid,» ütleb eestvedaja Maria Van Kerkhove.

Maailma Terviseorganisatsioon on avaldanud mitu standardset protokolli viiruse varajaseks tuvastamiseks, lisaks protokolli antikehade uurimiseks, et riigid saaksid oma andmeid järelduste tegemiseks kombineerida. Maailma Terviseorganisatsiooni agentuur aitab riikidel ja nende teadlastel kohandada protokolle kohalike tingimustega, korjata eetilisi nõusolekuid ja viia läbi testimisi.

Solidaarsus II annab osalevatele riikidele võimaluse olla osa laialdasest antikehade uurimisest, mis võimaldab kiiresti tuvastada ülemaailmset tegelikku olukorda. See oli ka Solidaarsuse programmi, mis katsetab erinevaid ravivõimalusi, esmane eesmärk. Solidaarsus III hakkab testima potentsiaalseid ravimeid, mida antakse haiguse ennetamiseks tervisetöötajatele ja teistele riskirühmadele.

Solidaarsus II esmased tulemused peaksid avalduma mõne kuuga, kuigi uuringu kestus on määratud aastaks või kauemaks. Bonni ülikooli teadlased käivitasid teisipäeval 1000 inimesele antikehade testi. Sealsed uuringud kasutasid täielikult Maailma Terviseorganisatsiooni protokolli, esialgsed tulemused avalikustatakse järgmise nädala alguses.