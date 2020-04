Eestis on COVID-19 viirushaiguse ohvrite statistika puudulik

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma kirjutab, et terviseamet ei ole seni statistikat analüüsinud, kuni hetkeseseisuga on nende prioriteediks puhangu leviku tõkestamine. «Tulevikus on võimalik, et terviseamet koostab ning analüüsib ka seda statistikat või teeb seda mõni teine asutus.»

Terviseameti erakorralise meditsiini juhataja Martin Kadai selgitab, et see on surmaakti koostaja pädevus ja otsus, kuidas ta märgib surma vahetu põhjuse ja kaasuvad põhjused. «Selge on see, et vahetu põhjus reeglina on midagi muud, paljudel nendel inimestel on kroonilised haigused ja vahetul surmapõhjusel on muu väljund. Eestis koroonasurmade statistikas me võtame arvesse kõik inimesed, kellel on koroonaviirus tuvastatud, sõltumata surma vahetust põhjusest. Või kellel on surmajärgselt tuvastatud koroonaviirus.»

Hetkel avalikustatud ja täpsustatud andmete põhjal on surnud Eestis rohkem naisi, kui mehi, kuigi maailma statistika põhjal on mehed enim ohustatud. Eestis on surnuid vanusegrupis 80-95 (10), 70-79 (3) ja 50-60 (2). Kahe inimese kohta oli teada eelnevatest kaasuvatest haigustest, ühel neist oli südameveresoonkonna krooniline haigus, teiste andmete kohta ei ole täpseid teateid.

Inglismaa kuningliku kolledži statistika näitas märtsi lõpus, et enim ohustatud on inimesed vanuses 80+ ja südameveresoonkonna haigustega inimesed. Itaalia uuringute kohaselt on 75 protsenti surnutest olnud kõrge vererõhuga, 35 protsendil inimesel on olnud diabeet ja kolmandikul südameveresoonkonna haigused.