Hetkeolukord apteekides: kuidas käituda, kui vajad maski?

Enne planeeri, siis tegutse

Apteegid müüvad korraga inimesele ühe paki, milles on 10 kuni 50 maski, sõltuvalt apteegiketi pakutavast valikust. Maske saab osta ka ühekaupa, kuid seni on kliendid neid ostnud pakikaupa.

Riigihalduse minister Jaak Aab on teatanud, et inimesed ei peaks praegu apteekidesse maske ostma minema, kuna nii suureneb risk nakatumiseks. «Eile saabusid apteekidesse maskid (NB! tegemist on individuaalse hügieenilise kaitsevahendiga, mitte meditsiinilise kirurgimaskiga). Palun vältida tunglemist poodides ja järjekordades, sest see suurendaks nakatumise ohtu ja pikendaks normaalse elu juurde naasmist. Soovitan apteeki mineku ühendada korrapärase poeskäiguga ning vanemaealistel paluda tuttavate või sotsiaaltöötaja abi. Kui tekib võimalus, siis palun kasutage e-apteeke. Meenutan, et maski tuleks kanda avalikes siseruumides.»

Apteegid on samuti teatanud, et kuna keegi ei oska ennustada, kui kiiresti maskid ära ostetakse ja millal need täpselt letile jõuavad, tuleks enne kaitsemaski plaanilist soetamist apteeki ette helistada. www.ravimiinfo.ee lehel on kirjas kõikide apteekide kontaktid.

Maskide kvaliteet on erinev

Viimsis elav pereema Anne oli pettunud, kui selgus, et Apothekas müüdav FFP1 mask täielikult viiruste eest ei kaitse. Üks pakk, milles on 50 tükki, maksab seal 35 eurot ning korraga müüdi talle vaid üks pakk. «Küsisin, et kas saan ka isale, kes kuulub riskirühma. Öeldi – ei. Ta peab ise tulema. Nüüd tuleb välja, et vanurid peavad riskima tolmumaski pärast.»

FFP1 kaitseklass filtreerib osakesi, mis on tekkinud mehaaniliste protsesside käigus ehk sisuliselt on apteekides müüdavad maskid küll kaitseks tolmude ja saaste eest, kuid ei filtreeri suuremat osa viirusi. Samas annab avalikes siseruumides kaitsemaski kandmine 80-protsendilise turvalisuse. See on siiski turvalisem lahendus, kui maski mittekandmine avalikus kohas.

FFP2 kaitseklass vastab Ameerikas ja Hiinas kasutatavale tähisele N95. See filtreerib vähemalt 95% õhus leitavatest osakestest. FFP3 ehk N99 filtreerib vähemalt 99% õhus leitavatest osakestest. Siiski rõhutab Magnumi kommunikatsioonijuht Tiina Ansip, et väljas liikleja, kes hoiab ohutut distantsi ja peab kinni teistest ohutusreeglitest, ei pea tingimata kandma kirurgilist maski.

Ostleja peab arvestama sellega, et apteekrid pole õiged inimesed, kelle käest maskide läbilaskvuse ja kvaliteedi kohta infot küsida, selles osas on materjaliteadlased pädevamad spetsialistid.

Apteekide praegused lahendused

Eda Pärn, Euroapteegi turundusjuht kommenteerib, et terviseamet on andnud apteekidele kindlad juhised, mille järgi nad ei tohi maskide kättesaadavuse kohta andmeid kiiresti reklaamida, kuna selline tegutsemine tekitab massilise ostmise ja liikumiste laine.

Euroapteegist olid maskid küll täna hommikuks otsas, aga uus kaup pidi kohale jõudma juba täna, samuti on oodata järgmise nädala alguses uut partiid Leedust. Kindel on see, et ostjad ei jää ilma, kuid oluline on tegutseda ja osta mõistlikkuse piires. Kindlate sertifikaatide kohta ei osanud Pärn veel kommenteerida, kuid täpsustas, et nende apteekides müüdavad maskid on Leedus kasutusel ka haiglates.

Teada on see, et Magnum müüb FFP1 standardi maske, millel peaks olema 80-protsendiline kaitse väliskeskkonna mõjude eest, ja neid maske kannavad ka apteekrid ise. Magnumi kommunikatsioonijuht Ansip rõhutab, et enne apteeki minemist on kindlasti oluline ette helistada või kasutada tellimiseks nende e-poe lahendust.