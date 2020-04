TTJA: rõhutame, et ainult mask viiruse eest ei kaitse

Selgituseks apteekidesse jõudnud maskide kohta vastab Helemäe, et katsearuande põhjal on tegemist FFP1 tüüpi maskiga, kuigi see näeb välja nagu meditsiiniline ehk kirurgiline mask. «Tegemist on siiski mitte-meditsiinilise maskiga, mis peab kinni kuni 80% õhus leiduvatest osakestest suurusega 0,3 mikromeetrit. Sellise suurusega võivad olla nii tolmuosakesed kui ka süljepiisad.»

«Kuigi õhus leiduvad osakesed on suuremad kui viiruseosakesed, mis on 0,1 mikromeetrit, kaitseb mask kandjat kui näiteks viiruseosake on süljepiisa või tolmuosakese küljes. Seepärast sobib FFP1 mask tavainimesele kasutamiseks.»

«Kahjuks oli osades apteekides müüdavatel ja maskidega kaasa antavatel kasutusjuhenditel ning toote pakendil eksitav ja vigane info - «maski kasutatakse kaitseks piisknakkuse vastu». Sellist infot ei tohi olla ei FFP1 ega ka meditsiinilise maski reklaamis. Ettevõttele sai see märkus koheselt ka tehtud ning tänaseks on ettevõte selle eksimuse parandanud ning tooted õige infoga müügis. Kellel on pretensioone apteekides müüdavate maskide osas, palume pöörduda apteeki, kust toode on ostetud või otse ettevõtja poole, kelle kontaktid on toote peal,» selgitab Helemäe.

«Rõhutame, et ainult mask viiruse eest ei kaitse. Maski kandmise eesmärk on vähendada viiruseosakeste levikut ning antud juhul on kõnealune mask parem kui isetehtud mask.»

Tuleb lihtsalt meeles pidada, et:

• maski ei ole vaja kanda kogu aeg ja igal pool;

• mask tuleb ette panna ja seda tuleb kasutada õigesti;

• maskiga koos tuleb järgida ka teisi ennetusmeetmeid.