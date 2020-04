Õppetunnid Aasiast: mask kui viisakuseavaldus

1918, Oakland, Ameerika. Hispaania gripp on olnud inimajaloo üks tõsisemaid gripipandeemiaid. Edward A. "Doc" Rogers/AP/Scanpix

Hispaania gripp tappis 20. sajandil kuni 40 miljonit inimest üle maailma. Indias suri pandeemia tagajärjel 5 protsenti populatsioonist. Jaapanis muutus haiguse vaibumise järel oma näo katmine tavaliseks nähtuseks, vahendab Quartz

1934. aastal algas uus ülemaailmne gripiepideemia ja pärast teist maailmasõda oli Jaapani õhk suuresti saastunud. Selle tõttu hakati ulatuslikult seedripuid kasvatama ja maskide kandmine muutus harjumuseks, mida on tänavapildis näha tänaseni aastaringselt. Hiina ja Korea kodanikud on ränga õhusaaste tõttu võtnud omaks sama harjumuse. Õhusaaste ja hooaegsed gripihaigused on probleem ka Euroopas, aga tõenäoliselt on kultuuris peituvad põhjused maski kandmise harjumuse tekkimist ära hoidnud.

Maski kandmise põhjused

Ida-Aasias on maski kandmisest saanud regulaarne nähtus külmadel hooaegadel. Samuti eksisteerib Jaapanis ülim sotsiaalse viisakuse kultuur. Seal on isegi avalikus kohas nuuskamine väga ebaviiskas ja taunitav tegevus. Jaapanis ei taheta üles näidata hoolimatust ega räpasust, seega on maski kandmine ka avalik viisakuse ja hoolivuse ülesnäitamine.

Michelle M. Ching, akupunktuuri ja taimeraviga tegelev arst ütleb, et maski kandmise põhjus on ka taoismi juurtes ja traditsioonilises meditsiinis. Hingamine ja tuul on Hiina ja Jaapani kultuuris olulised ja mitmekülgsed mõisted. Hingamine on eluenergia vaste ja õigele hingamisele ning hingamisharjutustele pannakse idamaades palju rõhku. Tuult peetakse sealses meditsiinis üheks peamiseks haiguse tekitajaks.

Ida-Aasia riikides on maskist kujunenud ka stiilielement, mistõttu pakub sealne turg maske võimalikult erinevate maitse-eelistustega inimestele.

Sealses tänavapildis võivad mask ja kõrvaklapid olla ka enda sotsiaalse eraldamise ja turvatunde loomise vahendiks. Uuringud on näidanud, et maski kandmine on jaapanlannadele element, mis aitab end avalikes ruumides anonüümsemalt tunda ja väärkohtlemist ära hoida.