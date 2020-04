Ameerikas puhastatakse taaskasutamiseks tuhandeid maske päevas

Battelle arendab tavaliselt tooteid robootikaettevõtetele ja õlikaevandustele, sel kriitilisel ajal tegeletakse aga taaskasutusega. Iga päev kogutakse N95 maske rohkem kui sajast haiglast, kliinikust, tuletõrjekeskusest ja hooldekodust, kuhu need kaheksatunnise vesinikperoksiidiga puhastamise järel tagastatakse. Ettevõte on teatanud, et suudab puhastada ligi 80 000 maski päevas. Igat maski peaks saama puhastada 20 korda, kuni need oma kaitseomadused kaotavad.

Puhastusseade näeb välja nagu pesumasin, millel on kaks voolikut – üks gaasi sisestamiseks ruumi ja teine selle väljastamiseks. Esimesed neli tundi suurendavad töötajad ruumi niiskustaset, et puhastusaine pindadel kondenseeruks, neutraliseerides selliselt viiruse ja teised haigustekitajad. Järgmised neli tundi lastakse ruumi gaasi, milles on korraga 500 maski. Selle protseduuri järel kontrollitakse ruumis keemiliste värviindikaatorite järgi maskide puhtusetaset.

Protsess on aga pikem kui kaheksa tundi. Igat maski kontrollitakse põhjalikult enne puhastamist, ligi 10 protsenti nendest on katki või puhastamiskõlbmatud. Enne maskide tagastamist märgitakse maskidele, mitu puhastustsüklit on need läbinud.

Käesolev projekt on alles kolm nädalat tagasi tekkinud idee, mille tegi keeruliseks kiire logistikaplaani väljatöötamine. Maskid tuuakse kohale kastides selleks koolitatud logistikute poolt ja on märgitud bioloogilise ohutusmärgiga. Kõik maske käitlevad töötajad kannavad musti kummikuid, kaht paari kindaid, kirurgilist kaitsevarustust ja õhupuhastussüsteemiga respiraatoreid.