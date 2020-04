Indiast leitud SARS-CoV-2 mutatsioon võib ohustada kindla vaktsiini väljatöötamist

Avaldatud uuring

Viirus kasutab inimese organites leiduvaid ACE2 retseptoreid end inimese organismiga sidumiseks, sarnaselt käitus SARS.

Kuna teadlased on keskendunud just ACE2 retseptoritele ja töötanud välja spetsiaalseid antikehasid selle sihikule võtmiseks, on Wei-Lung Wang Changhua ülikoolist Taiwanilt ja uurijad Murdochi ülikoolist Austraaliast raporteerinud, et mutatsioon võib ohustada COVID-19 vaktsiini väljatöötamist, vahendab SCMP

Biorxiv platvormil teistele spetsialistidele alles kinnitamiseks avaldatud raport viitab, et mutatsioon, millel on nõrgem võime end eelmainitud retseptoriga siduda, on pärit Indiast 27. jaanuaril võetud proovist. Kuigi selle konkreetse viiruse genoom võeti Keralas vaatluse alla jaanuaris, avaldati selle järjestus rahvusvahelisele meditsiinikommuunile alles eelmisel kuul. See asjaolu tekitas palju lisaküsimusi ning kahtlusi.

Mutatsioonist

Vaatlusalune patsient oli meditsiinitudeng, kes naases Wuhanist, kuid tema organismist leitud viiruse tüüp ei ole kuidagi seotud Hiinas levivatega ja näib olevat täiesti eraldiseisev variant.

Teadlased leidsid, et mutatsioon esineb RBD proteiinis, mis on end retseptoriga siduv domeen. RBD mutatsioon, millesarnast ei ole leitud veel ühestki teisest maailma otsast, lõhub viiruse proteiinil vesiniksideme. Ilma selleta ei suuda viirus end tõenäoliselt AKE2 retseptoriga siduda ja on leidnud selleks teise lahenduse.

Hiina bioinformaatika keskuse sõnul on maailmas tuvastatud 3500 mutatsiooni ja viirus on jõudnud igale kontinendile peale Antarktika. Alguses näis, et India on viirusest puutumatu, kuid tänaseks on seal tuvastatud ligi 9000 juhtumit. Teadlased kahtlustavad, et Indiat võib tabada järgmine suurim vallandumine, kuna mitu juhtumit on avastatud sealsetest rahvarohketest ja kitsastest slummidest.

Vaktsiini väljatöötamise keerukus

Uuring vajab hetkel teiste teadlaste kinnitust ja laboratoorseid katsetusi, kuna mutatsiooni ilmnemist võis põhjustada tehniline viga viiruse RNA järjestuse tegemisel. Asjaga seotud olev tundmatuks soovida jääv teadlane ütles, nende tiim hakkab koheselt läbi viima laboratoorseid katseid asjaolude kinnitamiseks või ümberlükkamiseks.

Seni on uue koroonaviiruse käitumine pannud teadlasi üllatuma. Selle geneetiline struktuur on jäänud suhteliselt sarnaseks, kuigi on nakatanud suure osa rahvastikust. Teadlased on spekuleerinud, et see võis levida inimeste hulgas pikka aega kujul, milles ei vajanud erinevate keskkondadega kohanemiseks põhjalikke struktuurseid muutusi.

Teised muretsevad, et tuhanded senised proovid on alles jäämäe tipp ja usutakse, et edasised tulemused võivad näidata, et COVID-19 haiguse vastu võime sarnaselt gripile vajada tulevikus aina uusi vaktsiine.