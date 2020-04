Mutantensüüm võib lahendada inimkonda ohustava plastiprobleemi

John McGeehan, Portsmouthi ülikooli ensüümide arendamisega tegelev teadlane ütleb, et see on suur samm edasi. PET on maailmas enimkasutatav plastitüüp, mida toodetakse 70 miljonit tonni aastas.

PET-pudelite töötlemisel seisab maailm silmitsi probleemiga, milles kõrgete temperatuuridega töötlemisel kaob plasti algne värv, alles jääb must või hall mass, mida ei soovi paljud ettevõtted pakendamisel kasutada.

Selle asemel kasutatakse taaskasutatud materjali vaipades, näiteks madala kvaliteediga plastkiududena, millest suurem osa lõpetab prügilas või tuhastamisel.

McGeehan ütleb, et see ei ole selline töötlemine, milline õige taaskasutus olema peab. Selle probleemi seljatamiseks on teadlased otsinud mikroobides leiduvaid ensüüme, mis suudaksid lõhkuda PET- ja teisi plaste. 2012. aastal leidsid Osaka ülikooli teadlased sellise ensüümi kompostihunnikust.

LLC arenes välja vahakattega taimede lõhustamiseks ja suudab aeglaselt lõhkuda ka plasti struktuuri, kuid laguneb pärast paari päeva 65-kraadise kuumusega töötlemist. LLC insener Alain Marty ja plastifirma ettevõtte spetsialist Isabelle Andre lõid tuhandeid mutantensüüme, vahetades ensüümide aminohappeid kuumale vastupidavamatega.