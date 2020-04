Lugeja küsib: kui suur on oht nakatuda viirusesse ostukäru või ukselinki katsudes?

Teemat selgitab Tartu Ülikooli BSMI immunoloogia nooremteadur Marina Šunina: «Streecki uuringute tulemused ei ole veel publitseeritud. See tähendab, et neid tulemusi ei saa praegu võrrelda teiste uurijate andmetega, kes hindasid viiruse stabiilsust erinevatel pindadel. Kindlasti laboratoorsed ehk ideaalsed tingimused võivad mõnevõrra erineda reaalse elu tingimustest. Näiteks tõenäosus nakatuda, katsudes ostukäru ning seejärel oma nina, sõltub mitte ainult ostukäru materjalist, vaid ka elusa viiruse kogusest, mis on ostukäru peale sattunud.»

«See kogus võib reaalses elus olla madalam kui laboratoorselt testitavad viirusekogused, seega tõenäosus nakatuda on väiksem. Aga see ei tähenda, et üldse ei ole võimalik nakatuda üldkasutatavate pindade kaudu või haigestunust möödudes,» rõhutab Šunina.

«Olemasolevad andmed näitavad, et see tõenäosus on päris suur ja säilib pika aja jooksul. Näiteks mainekas ajakirjas The New England Journal of Medicine publitseeritud uuring näitab, et viirus säilitab nakatumisvõime aerosoolis vähemalt kolme tunni jooksul ning plasti peal vähemalt kolm päeva.»