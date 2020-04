Stanfordi teadlased arendavad pulsikelladele algoritmi COVID-19 tuvastamiseks

Stanfordi meditsiiniülikooli geeniteadlane ja uuringu eestvedaja Michael Snyder ütleb, et nutikellad ja teised kantavad seadmed teevad ligi 250 000 kalkulatsiooni päevas, seetõttu on need väga võimsad mõõtmisvahendid. «Minu labor tahab rakendada neid andmeid, et teada, kas suudame võimalikult vara nende põhjalt haigusi tuvastada – potentsiaalselt enne seda, kui inimene teab, et on haigestunud.»