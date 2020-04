Spetsialistid selgitavad tegureid, mis mõjutavad pandeemia ajal meie harjumuste muutmist

Ameerika Ühendriikides 3000 inimesega läbi viidud uuringust selgus, et poliitilised kallutatused on tugevaimaks näitajaks tervisenõu järgimisel. Demokraadid olid need, kes suunasid inimesi käsi pesema, ostma desinfitseerijaid ja soovitasid sotsiaalset distantseerumist. Kaiser Family Foundation uuring näitas, et viiruse erinevatesse osariikidesse laiendes on lõhe vähenenud, aga mitte kadunud.