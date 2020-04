NIH: N95 respiraatoreid võib taaskasutamiseks töödelda

Naine N95 respiraatoriga. Pilt on illustreeriv.

National Institutes of Health teadlased on avaldanud, et varem ühekordselt kasutusel olnud N95 respiraatoreid saab efektiivselt viirusest puhastada ja tutvustavad oma uurimistöös sobivaid meetodeid. Teadustöö ei ole hetkel saanud ekspertide kinnitusi.