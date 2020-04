SARS-CoV-2: mida oskame viie kuuga viiruse kohta kindlalt öelda?

Arstid, kes on ravinud inimesi Covid-19 haigusest terveks, leiavad nende patsientide verest suures koguses neutraliseerivaid antikehi. Need on loonud inimese immuunsüsteem ja need katavad kindlaid viiruseosakesi, mistõttu on viiruse võime rakkudesse pääseda blokeeritud.

«See on selge, et immuunsüsteemi vastused on Covid-19 nakatunutele olemas,» ütleb viroloog Mike Skinner.

«Antikehad tagavad kaitse edasise nakatumise vastu, aga see kaitse ei ole terveks eluks.»

Mõni viroloog usub, et immuunsus Covid-19 haiguse vastu kestab umbes aasta või kaks. Praegune koroonaviirus on üks inimestele kanduvatest viirustest. Koroonaviiruste perekonda kuulub mitu viirust, mis muudavad oma tüve ja muteeruvad erinevatel võimalikel viisidel.

«Isegi kui enamik inimesi on lõpuks nakatunud, võib olukord lõppeda endeemiaga, mis tähendaks, et viirus hakkab inimesi hooajaliselt kimbutama. Sellisel juhul oleme saavutanud teatava stabiilsuse Covid-19 suhtes.» Võime kindlad olla, et viirus jääb mõneks ajaks meiega.

Kas viirus muudab oma nakatamisvõimet?

Mõni uurija on välja pakkunud, et viirus võib muutuda vähem surmavaks. Teised on vastu vaielnud, et see võib muteeruda surmavamaks. Viroloog Skinner on selles osas kahtlev. «Peame seda pandeemiat hindama viiruse positsioonilt. Praegu on tema levik hea ja tal läheb ellujäämisvõimet arvestades hästi. Muutused ei too viirusele mingit kasu.»

Millal tekib ligipääs vaktsiinile?

9. aprillil teatas teadusajakiri Nature, et maailmas on käivitunud 78 vaktsiiniprojekti, neist 37 on arendusprotsessis. Esimeses katsetusfaasis on üks Oxfordi teadlaste, kahe USA biotehnoloogia ettevõtte ja kolme Hiina teadlase tiimi poolt loodud vaktsiinid. Paljud ettevõtted on öelnud, et alustavad inimeste peal katsetamisega juba selle aasta jooksul.

See kiire vastus annab teada, et Covid-19 vaktsiin luuakse üsna lühikese aja jooksul. Vaktsiinid vajavad üldiselt ulatuslikke ohutuse ja mõjususe uuringuid. Tuhanded katsealused saavad vaktsiini või platseebovaktsiini.

Kuna selline katsetus on pikk protsess, on osa teadlasi leidnud lahendusi selle kiirendamiseks, soovides katsealuseid nakatada teadlikult viirusega.

«See lähenemine ei ole riskivaba, kuid annab potentsiaalselt võimaluse saada õige vaktsiin kätte mitu kuud varem,» ütleb bioeetika professor Nir Eyal.

Vabatahtlikud katsetajad peavad olema noored ja terved. Eyal rõhutab, et nende tervis peab olema tähelepaneliku jälgimise all ning neil peab olema võimalus intensiivravi ja muude ravimite ligipääsuks. «Tulemuseks on vaktsiin, mis võib päästa miljoneid elusid sellega, et on varem kättesaadav.»