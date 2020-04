Kas pärast poes käimist tuleks koroonaviiruse vältimiseks käia duši all või vahetada riided?

Uuringutest on selgunud, et viirusosakesed püsivad õhus keskmiselt pool tundi, kuid ei ole eriti tõenäoline, et riietele langeb piisavalt suur hulk viirusosakesi, et inimest nakatada. Kõige olulisem on pesta käsi ning vältida näo piirkonna puudutamist, kuid pärast poes käimist ei ole tarvis duši alla minna ega riideid vahetada.