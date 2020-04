Loe, millistes riikides väljastatakse Covid-19 immuunsustõendeid või kehtivad soopõhised liikumispiirangud

Tšiili väljastab oma kodanikele digitaalseid immuunsuskaarte, et eristada inimesi, kes on Covid-19 läbi põdenud ning tohivad 14-päevase karantiiniperioodi järel taas tavapärast elu jätkata. Suurbritannia kaalub samuti immuunsuse tõendi väljastamist, et need inimesed, kellel on viiruse vastu antikehad, saaksid jätkata tööl või koolis käimist.