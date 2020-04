Rootsi teadlane: eriolukorrast väljuma hakates kaasnevad surmad, mis jäid praegu olemata

«Kui võtad ära ühe piirangu, näiteks avad koolid, siis kuidas hindad selle toimimist? Numbrid lähevad uuesti üles, rohkem inimesi sureb ja piiranguid peab jälle tugevdama – see on väljumisstrateegia kõikides riikides. Riigid lõdvendavad veidi piiranguid ja vaatavad, mis juhtub lähema kahe-kolme nädalal jooksul. Surmade arvu tõus on osa kontrollimehhanismist, millist strateegiat peaks hoidma ja millist mitte,» rääkis teadlane raadiole UnHerd antud intervjuus.

Giesecke sõnul sarnaneb Covid-19 gripiga ja hirmutab tema arvates inimesi tavapäraseks saanud nakkushaigustest rohkem, kuna on uudne. Ta nentis, et ilmselt on tegelik surevus samuti sarnane gripiga ja jääb 0,1 protsendi juurde, kuna paljud on viiruse enda teadmata läbi põdenud. Teadlane usub, et kui inimesi hakatakse testima antikehade suhtes, selgub, et umbes 50 protsenti elanikest on nii Suurbritannias kui ka Rootsis seda juba põdenud.