Roheline teadus: materjaliteadlased arendasid kaitsemaskidele uue biomaterjali

«Oleme materjali väga põhjalikult testinud, ja leidnud, et see on isegi tõhusam viiruseosakeste tõrjuja, kui kõrgekvaliteedilised saadavalolevad maskid, millega oleme enda materjali võrrelnud.»

Võime vabalt hingata saada on kaitsemaski juures oluline tegur. «Mida parem on hingata, seda mugavam on mask ja vähem tõenäolisem, et kandjal tekib uimasustunne. See on väga oluline faktor neile, kes peavad maske pikki perioode kandma ja näiteks hingamisraskustega inimestele.»