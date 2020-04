Kui palju maksis mullu Eesti kalleim ravijuhtum?

Ravijuhu muudab kalliks eelkõige intensiivravis oldud päevade arv ning kauakestev haiglaravi, keeruline operatsioon ja see, kui inimesel on peale põhihaiguse kaasuvaid tõbesid.

Enim ülikalleid ravijuhte esines Põhja-Eesti Regionaalhaiglal (18 ravijuhtu) ning Tartu Ülikooli Kliinikumil (12 ravijuhtu). See on ka tavapärane, kuna just nendesse suurhaiglatesse jõuavad tavapärasest raskemalt haiged patsiendid.