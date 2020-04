Lugeja küsib: kas koroonaviirus võib organismi sattuda lõikehaava kaudu?

Nooremteadur Šunina selgitab, et kuna nahk ja limaskestad on inimese keha kaitsebarjäärid, siis suudavad need üldjuhul edukalt meid erinevate patogeenide sissetungimise eest kaitsta. Haavade tekkimise korral on inimene aga haavatavas olukorras. «Haavade kaudu võivad organismi sattuda erinevad bakterid, kuna haava sees on nende paljunemise jaoks palju sobivaid toitaineid.»

Siiski ei saa kõik viirused meid haava kaudu rünnata, kuna kehal on olemas tark ülesehitus. «Viiruste sisenemiseks rakku ja paljunemiseks selle sees on vajalik kindla retseptori ehk võtme olemasolu raku pinnal. Tavaliselt paiknevad need retseptorid respiratoorse- ja seedetrakti rakkude pinna peal, need on peamised teed, mille kaudu viirused satuvad meie organismi,» selgitab Šunina.

«See, et respiratoorne viirus satub haava kaudu keha sisse, on peaaegu võimatu. Aga on olemas viirused, mis levivad kehavedelike kaudu ning on võimelised seda tegema, näiteks HIV.»

Mida on vaja mikrohaava korral teha?

«Kui nahk on vigastatud, siis on vaja seda kaitsta kuni nahk taastub. Väikesed lõikehaavad paranevad tavaliselt kiiresti ise ja nahk taastab oma terviklikkuse. Peamine asi on hoida vigastatud piirkonda puhtana ja vajadusel kaitsta haava plaastri abil,» lisab Šunina.

Šunina märgib, et kuna käte desinfitseerimine alkoholi sisaldavate vahenditega võib olla värskete haavade korral ebameeldiv, siis väljas olles võib desinfitseerimise asemel kasutada ühekordseid kindaid.

«Liiga palju käsi pestes peseme maha ka kaitsvat lipiidset kihti nende pinnal, mis omakorda põhjustab naha kaitsevõime nõrgenemist.»