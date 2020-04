Tallinna Ülikooli teadlased asusid uurima Eesti elanike vaimset tervist ja heaolu pandeemia tingimustes

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask lisab, et andmete kogumine mitmes erinevas laines võimaldab teadlastel saada olulist infot vaimse tervise ja heaolu kohta, mida hiljem on võimalik uurida nii läbilõikeliselt kui longituudselt.

Teadlased analüüsivad kogutud andmeid anonüümselt ja uuring on kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomiteega. Uuringu esimene laine on avatud esmaspäeva, 4. maini. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 30 minutit. Uuringus saab osaleda igaüks, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle elukoht on Eestis.