Südamearst Margus Viigimaa selgitab, miks on oluline piirata soola tarbimist

Liigne kogus soola tõstab vererõhku ning koormab südant, sest naatrium seob endaga vett ning tänu sellele suureneb ringleva vere maht, vererõhk tõuseb ja südame koormus suureneb. Naatrium eritatakse organismist neerude kaudu ning osade inimeste neerud on soola töötlemisel väga efektiivsed, mis tähendab, et nende organismi tööd sool nii rängalt ei mõjuta. Umbes kolmandik inimesi aga on soolatundlikud, mis tähendab seda, et kui inimene tarbib lubatust kasvõi natuke rohkem soola, siis tõuseb tema vererõhk ning organism kannatab.

Inimorganism vajab päevas 3–5 grammi naatriumkloriidi ehk keedusoola. See on umbes üks teelusikatäis, kuid arvestada tuleb sellega, et keskmiselt 80 protsenti inimese päevasest soolakogusest on juba toitudes olemas ning vaid 20 protsenti tarbitud soolast on toidule valmistamise käigus lisatud sool. Palju peidetud soola leidub valmistoitudes, töödeldud lihatoodetes (vorstid, singid, suitsutatud liha), juustus, mitmes külmutatud tootes, oliivides, leivas ja konservides. Hea viis päevast soola tarbimist vähendada on eelistada töötlemata toiduaineid ning maitseaineid, mis ei sisalda soola.

Kui päevane lubatud kogus on üks teelusikatäis, siis tulebki arvestada sellega, et toidule lisatava soola hulk võiks olla üks viiendik ühest teelusikatäiest, sõltuvalt inimese toitumisharjumustest. Soola tarbimine on nii harjumuspärane, et paljud inimesed isegi mitte ei maitse enne soola lisamist toitu. See harjumus võib aga viia kõrgvererõhktõve tekkeni.

Paljud patsiendid, kes on olukorras, kus neil tuleb kõrge vererõhu tõttu hakata tarbima ravimeid, tunnevad huvi selle vastu, kuidas oleks võimalik elustiili ja toitumisharjumustega oma olukorda parandada. Üks parimaid ning lihtsamaid viise kõrge vererõhu probleemi leevendamiseks on soola tarbimise vähendamine. Eriti märgatav on tarbimisharjumuste muutmine soolatundlike patsientide puhul. Näiteks tavalise soola asendamine mineraalaineid sisaldava pan-soola vastu ning soola asemel teiste maitseainete kasutamine võib aidata soolatundlikel inimestel langetada vererõhku kuni 10 mm Hg. Näiteks on kindlaks tehtud, et kui iga päev 10 grammi soola tarbivad inimesed vähendavad soola kogust viie grammi peale, langeb nende vererõhk ca 5 mm Hg.

Soola tarbimise harjumusi on võimalik muuta näiteks teiste maitseainete kasutamisega. Ürdid, vürtsid ja tšillipiprad on hea alternatiiv toidu maitsestamiseks ning soola koguse vähendamiseks. Tugevama maitse annavad näiteks paprika, tšilli, koriander, basiilik või köömned ning inimese maitsemeel harjub ajapikku ka väiksema soola kogusega.

Teine oluline viis soola kahjuliku mõju vähendamiseks on keedusoola asendamine pan-soolaga. Pan-soolas on vererõhku suurendav naatrium asendatud kaaliumi ja magneesiumiga, mis hoopis langetavad vererõhku. Samuti on pan-soolale lisatud aminohape lüsiin, mis vähendab kaaliumkloriidi metalset maitset. Lüsiin aitab organismil omandada mineraale ning toetab immuunsüsteemi toimimist. Pan-sool on tervislikum variant, mis aitab hoida vererõhu normi piires ning sisaldab mineraalaineid.