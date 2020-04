Toitumisterapeut õpetab, kuidas püsida normaalkaalus

Küsimus on, milliseid süsivesikuid kasutame. On aeglased, kiiresti ja ülikiiresti imenduvad süsivesikud, oluline on nende vaheline tasakaal. Aeglaselt imenduvad süsivesikud hoiavad veresuhkru stabiilsena ja söögiisu paremini kontrolli all. Need on täisteratooted, kaunviljad, pähklid ja seemned, puu- ja köögiviljad. Need sisaldavad ka palju kiudaineid ja hoiavad näljatunde paremini kontrolli all. Päevas peab täiskasvanud inimene saama minimaalselt 25–35 grammi kiudaineid sõltuvalt päevasest energiavajadusest (ca 13 g kiudaineid 1000 kcal kohta). Naised vajavad minimaalselt 25 grammi ja mehed 35 grammi päevas. Uuringud näitavad, et kiudained aitavad vähendada riski muutuda ülekaaluliseks ja säilitada tervislik kehakaal.