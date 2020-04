Teadlased: nakatunute eraldamisest viiruse seljatamiseks ei piisa

Teadlaste sõnul on sümptomiteta inimeste massiline testimine viiruse leviku peatamiseks hädavajalik. Teadlased töötasid välja matemaatilised mudelid Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia ning Hubei provintsi nakatunute põhjal ning leidsid, et viirusega on kokku puutunud umbes kaheksa protsenti kogu rahvastikust. See ei ole aga piisav, et tekiks karjaimmuunsus.

Tuvastamata nakatunud ehk väheste sümptomite või ilma sümptomiteta nakatunute protsenti on oluline teada selleks, et teadlased oskaksid hinnata, kas eriolukorra piirangute leevendamise järel on oodata uut haiguspuhangut.

Teadlased soovitavad eriolukorra piiranguid leevendada järk-järgult ning ettevaatlikult. Samal ajal tuleb jälgida seda, kuidas mõjutab piirangute leevendamine nakatumise protsenti ning kas haiglaravi vajavate patsientide hulk tõuseb.