Motivatsioonilaks: šokohoolikust kiusatud ülekaalulisest enesekindlaks iluduseks

Michelle pärast kaalu kaotamist ja püsivate elumuutuste sisseseadmist. Caters News Agency/Michelle Salvatore/Scanpix

Nõuandeid

Oluline on teada, et kaalu tuleb alla võtta tasapisi ja loomulikus tempos. Kindlasti ei ole selleks sobilikud dieedid või näljutamine, kuna suure kaalu langetamine tähendab püsivaid ja põhjalikke elustiilimuutusi. Kõige lihtsam on alustada vee joomisest.

Pidev vee joomine päeva jooksul aitab asendada kahjulikke tegevusi, vähendab magusaisu ja puhastab keha liigsest suhkrust ja muudest mürkidest.

Teiseks tuleb valida söömiseks väga rangelt kindlad kellaajad, millest üle ei lähe. Söömisest on vaja teha austav rituaal, milles nauditakse igat pala aeglaselt ja õgimiseta. Kui toitumine on probleem, on elustiili muutuseks vajalik sellele sajaprotsendiline keskendumine, mida on vaja teha aeglaselt, naudinguga ja ilma kõrvaliste tegevusteta.