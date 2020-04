Teaduslik läbimurre: Eesti teadlaste leiutatud hingamise ja südametöö sensor tõhustab Covid-19 patsientide ravi

Sensori lahendused on praegu patentimisel Euroopas, Ameerikas ja Hiinas. «On olemas sensori prototüüp ja jätkub seadme arendus. Soovime, et sensorit saaks hakata tootma esimesel võimalusel siinsamas Eestis ja seda on lubanud toetada ka Eesti Elektroonikatööstuse Liit. Koostöö on kokku lepitud Ida-Tallinna Keskhaiglaga ja Tehnoloogia Arenduskeskusega ELIKO, huvi on üles näidanud ka Sorbonne’i Ülikool ja Aacheni Tehnikaülikool,» kinnitab professor Min.