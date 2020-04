Kuidas tulevad koroonaviirusega toime vastsündinud?

Esialgsete andmete põhjal on kindlaks tehtud, et COVID-19 diagnoosiga lastel ei esine raskemal kujul tavapäraseid koroonaviiruse sümptomeid nagu palavik ja köha. Sellest hoolimata soovitab CDC koroonaviirust põdevaid lapsi põhjalikumalt uurida, eriti varasema terviserikke või kroonilise haiguse korral.

Hiina teadlased analüüsisid 2135 nakatunud last ning leidsid, et vastsündinutel on risk koroonaviirusesse nakatuda, kuid nakatumise korral esineb neil vähem sümptomeid ning viiruse kulg on kergem.