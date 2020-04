Ekspert vastab: mis juhtub, kui süstida koroonaviiruse vastu desinfitseerimisvahendit?

Nooremteadur Šunina selgitab, et desinfitseerivate vahendite koostises on teatud kontsentratsiooniga toimeained, nagu piiritus ja pindaktiivsed ained, tänu millele hävitab vahend viirust; kui desovahendit lahjendada, siis selle tõhusus väheneb.

«Süstides desovahendit veeni, lahjendame seda verega. Teoreetiliselt, selleks et desovahend töötaks keha sees sama efektiivselt kui väljas, peab veeni sisse süstima desovahendi kontsentraati. See suure tõenäosusega tapab meid.»

Šunina täpsustab, et kui inimene on koroonaviirusega nakatunud, siis tema veres on viirust väga vähe. Vähemal määral on nakatunute veres viirus tuvastatav. «Kõige rohkem on viirust hingamisteede rakkudes. Kuidas siis seal viirust tappa?» küsitleb nooremteadur.