WHO hoiatab: pärast Covid-19 läbipõdemist ei pruugi kõikidel tekkida viiruse vastu immuunsust

Hiljuti teatas Tšiili, et kavatseb hakata haigusest taastunutele väljastama immuunsustõendeid, mille olemasolul võivad kodanikud tagasi tööle ja kooli minna. Mitmed teised riigid on samuti sellist süsteemi kaalunud, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul tuleks oodata seni, kuni teadlased teevad kindlaks, kas inimestel tekib koroonaviiruse vastu immuunsus. Vastasel juhul võib riike oodata ees järgmine haiguspuhang.

Uuringutest on selgunud, et viirushaiguse läbi põdenud inimestel on organismis olemas SARS-CoV-2 antikehad, kuid patsientidel tuvastati ka vähesel määral neutraliseerivaid antikehi, mis võib tähendada, et viirusest taastumiseks on vajalik ka rakuline immuunsus, mis aitab nakatunud rakkudest vabaneda.