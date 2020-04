Praegu on hea aeg eelistada taimset piima

Säilib kauem

Taimne piim säilib sinu kapis mitu kuud. Taimsed piimad säilivad avamata pakendis enamasti toatemperatuuril või veidi jahedamas kohas, mis sest et poes on need tihti külmkappi paigutatud. Avatud pakend säilib külmkapis hoituna vähemalt 5–7 päeva. Seega saad nautida mõnusaid kreemjaid piimajooke ning valmistada kooke ja kastmeid muretsemata, et piimavarud lõppevad või et peaks kodust poodi minemiseks lahkuma.

Parem tervisele ja keskkonnale

Taimsed piimad on madalama rasvasisalduse ja kalorsusega. Ajal, kus inimesed püsivad kodus ja liiguvad vähem, on oluline jälgida, et toitumine oleks tervislikum ja tasakaalustatud. Tervise seisukohalt tuleks kindlasti valida vitamiinide ja mineraalidega rikastatud piim. Valides taimse piima, teed teene ka meie planeedile, kuna lehmapiima tootmine on keskkonnale kahjulikum.

Põnevad maitsed

Taimsete piimade valik on tõeliselt mitmekülgne ja Eesti turule tulevad aina uued põnevad tegijad. Ilmselt kõige tuttavam on juba pikalt saadaolev sojapiim, samuti on viimasel ajal koos Aasia köögi levikuga populaarsust kogunud tummine kookospiim ning paljude lemmik on kergelt pähklise maitsenüansi tõttu ka mandlipiim. Eestlaste lemmik on Taimse Teisipäeva küsitluse tulemuste kohaselt aga hoopis kaerapiim.