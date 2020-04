Covid-19 pandeemia märgib biotehnoloogia ajastu algust

Teaduse takistusrada

Ameerika Ühendriikides on alates 1995. aastast kuni 2 triljonit dollarit läinud meditsiinilistele uuringutele. See tähendab, et järjendatud on inimese genoom, leitud ravi HI-viirusele ja C-hepatiidile, loodud geeniteraapia võimalused ja immunoteraapia vähipatsientidele, lisaks palju muud olulist.

Tekkinud on aga olukord, milles kiiremate, odavamate ja vähem riskantsemate ravimite tootmise asemel on hakanud ravimite hind tõusma ja ainult 14 protsenti kliiniliselt uuritud ravimitest saavad müügiloa.

Teada ei ole kindlaid põhjuseid, kuid on hüpoteese. Esimene hüpotees on see, et meditsiiniliste arendusprotsesside üksikasjad osutuvad arvatust keerulisemaks. Teine arvamus on see, et biomeditsiiniettevõtted on rohkem huvitatud kasumist, kui aeganõudvatest innovaatilistest lahendustest. Lisaks võivad üleliigsed või ebaadekvaatsed regulatsioonid arendust hoopis aeglustada.

FDA standardite kohaselt peavad ravimid olema tõestatud oma ohutuses ja tõhususes, mis tähendab, et uuem versioon peab alati andma sama häid või eeldatavalt paremaid tulemusi, kui eelmised alternatiivid. Mida keerukamaks muutuvad haigused, seda keerulisemad on ka ravilahendused. Bakterid ja viirused on muutunud mitmetele olemasolevatele lahendustele resistentseks.

Biotehnoloogia ajastu algus

Nüüd jõuame sinna, et Covid-19 ja sellega kaasnevad biotehnoloogilised uuringud on täiskäigu peal. Mitmed vaktsiinide ja ravimite kandidaadid on arendamisel ja testimisel väga lühikese ajaga üle maailma. Uute haiguste vastu ravi loomisel õpivad teadlased ka inimkeha ja haigusi paremini tundma.

Globaalse pandeemia tingimustes on kõrvale jäänud kasumitegurid ja regulatsioonid, mis muidu takistuseks oleksid. Teadlased ja ettevõtted jagavad intellektuaalset omandit, mitte ei hoia seda endale. Samuti ollakse teadlikud kõrgetest riskidest.

Näiteks on Moderna Covid-19 vaktsiinikandidaaat esmalt ohutust testinud vabatahtlike inimeste inimeste, mitte loomade peal - protsess on pöördunud.

Praegused tingimused ei ole tavapärased. Koroonapandeemia tragöödia paneb inimkonda proovima asju ja tegema otsuseid, mida tavaolukordades ei tehtaks. Oleme tundmatul alal, kus ei ole garantiisid.