Ravimiamet lubab Covid-19 läbipõdenute plasmat ravieesmärgil kasutada

Uurijate hüpotees on, et doonorite plasmas viirusega võitlemiseks tekkinud antikehad aitavad kahjutuks teha ka haigete organismis olevaid viirusosakesi. Sarnast meetodit on infektsioonhaiguste ravis kasutatud mitme suurema viiruspuhangu ajal, ent tõendid doonoriplasma ülekande tõhususe ja ohutuse kohta Covid-19 ravis on täna veel puudulikud. Et eristada plasmaravi toimet haiguse loomulikust kulust, on uuringus juhuslikustatud võrdlusrühm, st juhuvaliku alusel saavad pooled osalejad tavapärast ravi ning pooltel lisatakse sellele paranenud doonori plasma ülekanne.