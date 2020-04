SARS-CoV-2 tuvastamiseks võib olla parem viis kui ninast võetav proov

Urmas Siigur Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist tegi USA autorite uuringust lühikokkuvõtte, kus tõdeb, et kui muidu on Covid-19 diagnoosimise kuldne standard PCR ninaneelu tampooniga võetud proov, siis madal tundlikkus, proove võtvate tervishoiutöötajate nakkusrisk ja nii tampoonide kui ka isikukaitsevahendite üleilmne defitsiit tingib alternatiivsete lähenemiste otsimist.

Sülg on lootustandev proovimaterjali kandidaat, kuna selle kogumine patsiendilt on lihtne. Lisaks on sülg proovimaterjalina varasemates uuringutes teiste respiratoorsete patogeenidega, sh inimese endeemilise koroonaviirusega, näidanud ninaneelu tampoonidega võrreldavat tundlikkust.