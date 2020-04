Teadlased tegid kindlaks, milline sümptom ennustab koroonaviiruse kergemat kulgu

Uuringu tulemused avaldati väljaandes International Forum of Allergy and Rhinology ning teadlaste sõnul võib tulemustest olla abi ravi määramisel ja prognooside tegemisel. «Praegu on üks suurimaid väljakutseid arstidele määrata kindlaks, millised patsiendid võivad vajada haiglaravi ning millised taastuksid kodudes omal käel,» selgitas uuringu autor Carol Yan.

Uuringust on selgunud, et lõhnataju ja maitsemeele halvenemine ennustab viiruse kergemat kulgu ning on üks esimesi sümptomeid, mis inimestel tekib. Leiti, et haiglaravi vajanud patsientidel esines oluliselt vähem lõhnataju häirumist, mis tähendab, et sümptom esineb kergemate juhtumite korral. Sageli järgneb sellele väsimustunne ning palavik.